Бутерброды со шпротами: любимая советская закуска в изысканном исполнении! Хрустящий багет, нежный сырный крем, пикантные шпроты и свежая зелень — идеальное сочетание для фуршета, праздничного стола или просто вкусного перекуса. Эти бутерброды исчезнут со стола первыми!

Ингредиенты

Багет (или другой хлеб) — 1 шт.

Шпроты — 1 банка

Сыр творожный — 120 г

Майонез — 80 г

Чеснок — 1–2 зубчика

Укроп сушёный — 1 ч. л.

Огурец солёный — 1–2 шт.

Горчица зернистая — 2–3 ч. л.

Микрозелень (горошек или рукола) — для подачи

Приготовление

Приготовьте сырную пасту: в миске смешайте творожный сыр, майонез, измельчённый через пресс чеснок и сушёный укроп. Тщательно взбейте до однородной кремообразной консистенции. Багет нарежьте на ломтики толщиной около 1,5–2 см. При желании слегка подсушите их в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки. Солёный огурец нарежьте тонкими кружочками или полукольцами. На каждый ломтик багета нанесите тонкий слой приготовленного сырного крема. Сверху выложите по 2–3 кружочка солёного огурца. Затем разместите 1–2 шпроты (предварительно промокните их от излишков масла салфеткой). Сверху капните немного зернистой горчицы и украсьте веточкой микрозелени. Подавайте бутерброды сразу же, пока багет не потерял свою хрустящую текстуру! Приятного аппетита!

