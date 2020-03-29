https://static.news.ru/photo/1fe72718-71ed-11ea-b464-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huebner/Hufnagel via www.imago-i /Global Look Press

Два первых случая коронавирусной инфекции подтвердились в Череповце Вологодской области. Об этом заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

Пришли анализы из московского референц-центра. Они подтвердили, что у двоих череповчан, которые приехали из Москвы и отдыхали на базе отдыха «Торово», подтверждён коронавирус, — сообщил он в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что медики в Йошкар-Оле зафиксировали первые два случая заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированные проведут две недели с момента госпитализации в инфекционном блоке. Сейчас ищут людей, которые с ними контактировали.

По последним официальным данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.