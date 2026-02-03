Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:46

Королевская запеканка из свинины: мясо под сочной шубой, от которого не оторваться

Фото: D-NEWS.ru
Есть блюда, которые не требуют лишних слов — их просто ставят на стол, и они исчезают первыми. Это именно тот случай. Сочное мясо, картофель, помидоры и румяная сырная корочка складываются в идеальный домашний ужин, который одинаково хорош и для будней, и для гостей. Запеканка готовится без сложных шагов, из самых понятных продуктов, а результат всегда стабильно «вау».

Ингредиенты: свинина — 1 кг (или 2 куриные грудки), помидоры — 2–3 шт., репчатый лук — 3 шт., картофель — 3–4 шт., чеснок — 4–5 зубчиков, твёрдый сыр — 200–250 г, зелень — по вкусу, соль и перец — по вкусу, майонез — для смазывания.

Как готовить: мясо нарезают порционными ломтиками, слегка отбивают, солят и перчат. Картофель натирают на крупной тёрке, лук режут кольцами, помидоры — полукольцами. Сыр натирают, чеснок пропускают через пресс, зелень мелко рубят. Противень смазывают маслом и выкладывают слоями: мясо, лук, картофель, помидоры, сверху слегка смазывают майонезом. Запекают при 200–220 °C около 40–50 минут. За 5–10 минут до готовности посыпают сыром, чесноком и зеленью и возвращают в духовку до расплавления и румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом вкусного салата в порционных розетках. «Воздушный» — лёгкий, нежный и очень эффектный.

