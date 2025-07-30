Корейцы будут в шоке! Готовим кимчи без капусты

Корейцы будут в шоке! Готовим кимчи без капусты

Кимчи из помидоров — свежая интерпретация корейской острой закуски. Этот вариант сохраняет традиционный вкус, но приобретает новые оттенки благодаря сочным томатам. Готовится такая закуска моментально и не требует долгого брожения.

Ингредиенты:

помидоры — 200 г;

красный перец — 1/2 ст. л.;

рыбный соус — 1/2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

кунжутное масло — 2 ч. л.

Приготовление:

Помидоры нарежьте дольками среднего размера. В миске смешайте красный перец, рыбный соус, мед и измельченный чеснок. Аккуратно соедините томаты с заправкой, перемешивая ложкой. Добавьте кунжутное масло, еще раз осторожно перемешайте. Дайте настояться 15–20 минут перед подачей.

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