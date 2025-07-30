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30 июля 2025 в 12:14

Корейцы будут в шоке! Готовим кимчи без капусты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кимчи из помидоров — свежая интерпретация корейской острой закуски. Этот вариант сохраняет традиционный вкус, но приобретает новые оттенки благодаря сочным томатам. Готовится такая закуска моментально и не требует долгого брожения.

Ингредиенты:

  • помидоры — 200 г;
  • красный перец — 1/2 ст. л.;
  • рыбный соус — 1/2 ст. л.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • кунжутное масло — 2 ч. л.

Приготовление:

  1. Помидоры нарежьте дольками среднего размера.
  2. В миске смешайте красный перец, рыбный соус, мед и измельченный чеснок.
  3. Аккуратно соедините томаты с заправкой, перемешивая ложкой.
  4. Добавьте кунжутное масло, еще раз осторожно перемешайте.
  5. Дайте настояться 15–20 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
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помидоры
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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