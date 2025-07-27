Конфеты из сахара — сделай сам и удиви друзей сладостью без химии

Конфеты из сахара — сделай сам и удиви друзей сладостью без химии

Если вам знаком вкус леденцов на палочке в форме петушка или рыбки, попробуйте приготовить такие конфеты из сахара дома. Это быстро, просто и гораздо полезнее покупных вариантов с красителями.

Ингредиенты

Сахар — 150 г

Вода — 130–140 мл

Сок лимона — 1–2 ч. л. (по желанию)

Растительное масло — 5–7 капель (для смазывания формочек)

Пошаговый рецепт

Шаг 1. В глубокой кастрюле смешайте сахар с водой и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения.

Шаг 2. Варите сироп на медленном огне, пока он не начнёт менять цвет, не допускайте пригорания.

Шаг 3. Добавьте лимонный сок, чтобы карамель не горчила, и сразу снимите с огня.

Шаг 4. Формочки для конфет смажьте растительным маслом, чтобы лакомство легко вынималось.

Шаг 5. Аккуратно разлейте карамель по формочкам.

Шаг 6. Если хотите леденцы на палочке, вставьте шпажки или деревянные палочки в карамель.

Шаг 7. Дождитесь полного застывания, затем извлеките конфеты и наслаждайтесь. По желанию добавляйте ванильный экстракт или фруктовый сок для вкуса.

Этот простой рецепт позволит вам сделать натуральные домашние конфеты, которые порадуют детей и взрослых, без лишних красителей и консервантов. Попробуйте — и убедитесь, что сладкое может быть вкусным и простым!

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