Кондитерский шедевр из пачки слоёного теста: готовлю этот тарт, когда хочется «вау» без лишней возни

Иногда хочется подать на стол что-то эффектное, но без многочасовой готовки. В такие моменты я всегда вспоминаю этот тарт. По сути — обычное слоёное тесто и фрукты, а на выходе получается настоящий десерт «как в кондитерской». Карамель тянется, фрукты становятся мягкими и ароматными, а тесто остаётся хрустящим. Делается просто, а впечатление производит сильное.

Ингредиенты (на 6 порций): сливы — 5–6 шт., персики — 2–3 шт., сахар — 120 г, сливочное масло — 50 г, слоёное бездрожжевое тесто — 250 г, корица — ½ ч. л., лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление: в сковороде или форме, которую можно ставить в духовку, растопите сахар со сливочным маслом на среднем огне. Постоянно следите — через 5–7 минут масса станет янтарной и ароматной. Сразу снимайте с огня. Фрукты нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком и плотно выложите на карамель. Посыпьте корицей. Слоёное тесто слегка раскатайте, накройте им фрукты и аккуратно заправьте края внутрь формы. Выпекайте при 190 °C 25–30 минут до румяной корочки. Дайте тарту постоять 5 минут, затем переверните на блюдо — карамель красиво покроет фрукты. Подавайте тёплым, с шариком ванильного мороженого — это сочетание всегда работает.

