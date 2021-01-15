Коммунальщики Москвы ликвидируют последствия снегопада

https://static.news.ru/photo/b0cf6416-57de-11eb-a084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Больше 20 сантиметров снега предстоит убрать коммунальщикам Москвы после трёхдневного снегопада, который начался 14 января. Такой прогноз озвучил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

По его словам, уже выпало примерно 14 сантиметров, в ближайшие сутки ожидается порядка семи. При этом температура воздуха в столице может опуститься до отметки минус 25 градусов, уточнил он.

В первую очередь решаются вопросы, связанные с очисткой тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, метро, станциям Московской кольцевой дороги (МЦК. — NEWS.ru). Ежедневно работают на улично-дорожной сети примерно 10 тысяч единиц техники, порядка 60 тысяч человек, которые заняты ручной уборкой, зачисткой, — цитирует Бирюкова ТАСС.

Он заверил, что работы по ликвидации последствий снегопада организованы эффективно, городской транспорт функционирует без сбоев.

Кроме того, добавил он, в связи с низкой температурой воздуха все тепловые магистрали переведены на особый режим работы. Как писал NEWS.ru, Бирюков пообещал, что коммунальные службы Москвы поднимут температуру в системе отопления до максимума.