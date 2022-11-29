Комбат объяснил, почему бойцы СВО не выходят на связь с близкими Комбат Фомченков: если о родственнике в зоне СВО нет новостей, значит, с ним все хорошо

Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО, не следует волновать без явного повода, рассказал «Царьграду» комбат «Русского легиона» Сергей Фомченков, отвечая на вопрос о действиях в случае потери связи бойца с родными. Он уточнил, что если новостей о родственнике в зоне СВО нет, значит, с ним все хорошо, так как плохие новости быстро доходят до близких погибшего или пострадавшего.

Если, не дай Бог, случится что-то плохое, новость долетит очень быстро. Если новостей нет, то значит, что, скорее всего, всё хорошо, — объяснил Фомченков.

Комбат пояснил, что бойцам для связи с родственниками нужно находить специальные места, поэтому звонков от них может не поступать долго и пугаться этого не следует. Фомченков добавил, что командование старается организовывать солдатам сеансы связи с близкими, но удается это сделать нечасто.

Бывший военный летчик Иван, который занимается доставкой гуманитарных грузов в зону проведения спецоперации, ранее рассказал, что бойцы в зоне СВО больше всего нуждаются в теплых вещах, поэтому в новогодних посылках для военнослужащих лучше отправлять термобелье, водоотталкивающие куртки и непромокаемую обувь. По словам летчика, передать вещи для военнослужащих в зоне СВО можно через волонтеров, которые отправляют гуманитарную помощь бойцам на линии соприкосновения.