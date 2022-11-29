Названы самые нужные для бойцов СВО вещи на Новый год Бывший летчик: на Новый год вместо продуктов бойцам СВО лучше отправлять термобелье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бойцы в зоне СВО больше всего нуждаются в теплых вещах, поэтому в новогодних посылках для военнослужащих лучше отправлять термобелье, водоотталкивающие куртки и непромокаемую обувь, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» бывший военный летчик Иван, который занимается доставкой гуманитарных грузов в зону проведения спецоперации.

Я бы не рекомендовал что-то передавать из продуктов питания в новогодних посылках. Министерство обороны обычно и так какие-то вкусняшки к праздникам добавляет к меню. Сейчас военнослужащим больше всего нужна не еда, а теплые вещи. Термобелье, водоотталкивающие теплые куртки, непромокаемая обувь, резиновые сапоги, носки, перчатки, балаклавы, шапки — все это очень нужно в холодное время года, — отметил Иван.

По словам летчика, передать вещи для военнослужащих в зоне СВО можно через волонтеров, которые отправляют гуманитарную помощь бойцам на линии соприкосновения.

Участники СВО, с которыми губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее встретился в Одинцово, рассказали, что нередко им в качестве гуманитарной помощи от жителей могут поступать вещи не только недопустимые, но и опасные на передовой. Военнослужащие обратились к главе региона с просьбой наладить обратную связь с желающими помочь, чтобы их помощь была корректной. Воробьев ответил, что администрация Московской области держит связь с командирами подразделений, чтобы доставлять бойцам действительно эффективное снаряжение, и призвал своих коллег при отправке гумпомощи избегать недоразумений.