Воробьев призвал не допускать недоразумений при отправке гумпомощи военным

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Участники СВО, с которыми губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился в Одинцове, рассказали, что нередко им в качестве гуманитарной помощи от жителей могут поступать вещи не только недопустимые, но и опасные на передовой, сообщает «360». Военнослужащие обратились к главе региона с просьбой наладить обратную связь с желающими помочь, чтобы помощь была корректной. Воробьев ответил, что администрация Московской области держит связь с командирами подразделения, чтобы доставлять бойцам действительно эффективное снаряжение и заявил, что при отправке гуманитарной помощи важно избегать недоразумений.

Когда привозят подседы, они выполнены из материалов, как для альпинизма, то есть яркие — оранжевые, зеленые. Люди тратят свои деньги, время, а получается, что предмет не то что не нужен, а наоборот может быть опасным. Ты становишься как цель. И это только один пример, — пояснил один из военнослужащих.

Воробьев подчеркнул, что задача командира — проверять поступающую его бойцам гуманитарную помощь. Он добавил, что передаст слова бойцов СВО своим коллегам и постарается исправить положение.

Бурятские фермеры ранее сдали 12 тонн мяса для производства тушенки, которую направят военным в зону проведения спецоперации. Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия сообщила, что сданные туши скота отправляют на «Бурятмяспром». Всего фермеры пожертвовали для участников СВО 77 туш — их хватит для производства 16 100 банок тушёнки общей стоимостью около 3 млн рублей.