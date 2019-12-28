https://static.news.ru/photo/e5a64bc2-2a4f-11ea-9c82-fa163e074e61_660.jpg Сергей Майоров Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Продюсер Светлана Гордеева утверждает, что журналист и телеведущий Сергей Майоров обманул её с огромным кредитом и теперь она может остаться без жилья и автомобиля.

Гордеева рассказала, что в 2015 году заканчивала работу над сериалом «Беловодье». Проект оказался достаточно дорогим из-за компьютерной графики. Съёмочная группа несколько месяцев не получала зарплату, но работу не бросала, пишет «Ридус».

По её словам, руководящий проектом Майоров попросил женщину стать поручителем по кредиту в «Синко-банке». Взятые деньги должны были пойти на выплату долгов сотрудникам, и Гордеева согласилась. Впоследствии оказалось, что Светлана взяла огромный кредит в $140 тыс. на себя.

Продюсер рассказала, что владеют банком сам Майоров и его правая рука Ольга Каймакова. Гордеева считает, что они подделали документы и совершили сделку. Денег Светлана так и не увидела, зато оказалась должна банку.

Доказать, что я не брала деньги, в гражданском суде нельзя. Доказательства, которые у меня есть, а это аудиозаписи, документы, они не рассматривают. Их рассматривает только уголовный суд. Тягаться в уголовном деле с Майоровым и штатом его юристов, а также с юристами банка невозможно. Это делать я уже пыталась, — пояснила продюсер.

Из-за долгов кредитная организация подала на Гордееву в суд. У Светланы арестованы квартира, доставшаяся ей по наследству, и машина. Если ситуация не разрешится, скоро она вместе с несовершеннолетней дочкой и пожилой мамой может оказаться на улице. Светлана говорит, что верила Майорову, а он утверждал, что дело до отъёма имущества и суда не дойдёт. Сейчас телеведущий не выходит на связь с бывшей коллегой.

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