Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает досрочное погашение ипотеки в связи с гибелью или смертью военнослужащего. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон распространяет на родителей участника накопительно-ипотечной системы, исключенного из списков личного состава воинской части в связи с его гибелью. Лица, принявшие на себя обязательства по погашению ипотечного кредита (займа) до дня вступления в силу данного закона, предоставляется право обратиться в Минобороны с заявлением в целях досрочного исполнения обязательств по погашению ипотечного кредита.
Главная цель нововведения — экономия бюджетных средств, формирующаяся из досрочного погашения ипотеки. Ещё одна цель — решение жилищных проблем семей погибших. Люди смогут раньше вступить в права собственности и избежать бумажной волокиты с переоформлением кредитного договора, писал NEWS.ru.
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