https://static.news.ru/photo/3722ab9e-299c-11ea-a018-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает досрочное погашение ипотеки в связи с гибелью или смертью военнослужащего. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон распространяет на родителей участника накопительно-ипотечной системы, исключенного из списков личного состава воинской части в связи с его гибелью. Лица, принявшие на себя обязательства по погашению ипотечного кредита (займа) до дня вступления в силу данного закона, предоставляется право обратиться в Минобороны с заявлением в целях досрочного исполнения обязательств по погашению ипотечного кредита.

Главная цель нововведения — экономия бюджетных средств, формирующаяся из досрочного погашения ипотеки. Ещё одна цель — решение жилищных проблем семей погибших. Люди смогут раньше вступить в права собственности и избежать бумажной волокиты с переоформлением кредитного договора, писал NEWS.ru.