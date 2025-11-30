Кокосовый пирог, в который нереально не влюбиться, — готовлю просто и получаю насыщенный десерт

Этот пирог — воплощение тропиков на вашей кухне! Сочетание кокосовой стружки и манки создает невероятно нежную, слегка влажную текстуру, которая тает во рту.

140 г муки смешиваю в глубокой миске с 150 г манки, 100 г кокосовой стружки, 180 г сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Затем добавляю 200 мл кефира, 140 мл растительного масла и 1 яйцо. Тщательно перемешиваю венчиком до получения однородного, довольно густого теста. Форму для выпекания смазываю маслом и выливаю в нее тесто. Выпекаю пирог в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.

