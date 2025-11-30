День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 08:16

Кокосовый пирог, в который нереально не влюбиться, — готовлю просто и получаю насыщенный десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот пирог — воплощение тропиков на вашей кухне! Сочетание кокосовой стружки и манки создает невероятно нежную, слегка влажную текстуру, которая тает во рту.

140 г муки смешиваю в глубокой миске с 150 г манки, 100 г кокосовой стружки, 180 г сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Затем добавляю 200 мл кефира, 140 мл растительного масла и 1 яйцо. Тщательно перемешиваю венчиком до получения однородного, довольно густого теста. Форму для выпекания смазываю маслом и выливаю в нее тесто. Выпекаю пирог в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Наполеон забыт, готовлю полено: французский пирог на Новый год
Семья и жизнь
Наполеон забыт, готовлю полено: французский пирог на Новый год
Самый быстрый рецепт круассанов: получится лучше, чем в магазине
Семья и жизнь
Самый быстрый рецепт круассанов: получится лучше, чем в магазине
Лимон, чуть молока и муки: самый простой лимонный пирог — готовим домашнюю вкуснятину к чаю
Общество
Лимон, чуть молока и муки: самый простой лимонный пирог — готовим домашнюю вкуснятину к чаю
Яблочный пирог в один слой: нежная выпечка, которая всегда получается
Общество
Яблочный пирог в один слой: нежная выпечка, которая всегда получается
еда
рецепты
десерты
пироги
кокос
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Месси побил мировой рекорд Пушкаша
Сбой произошел в работе WhatsApp
Уехавшая в Индонезию россиянка рассказала о последствиях наводнения
Громкое дело Долиной попало под прицел Госдумы и Верховного суда
Сумская область содрогнулась от мощного взрыва
Губернатор раскрыл, к чему привела ночная атака БПЛА на Ростовскую область
Ким Чен Ын анонсировал важную миссию для авиации КНДР
Обломок БПЛА повредил частный дом в Анапе
Пьяная москвичка устроила жесткое ДТП на МКАД
Делайте так, и спина болеть не будет: наводим порядок в мастерской и гараже
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
Золото ОИ, «Динамо»: как живет Татьяна Овечкина, подарившая миру звезду НХЛ
Россияне рискуют купить «икорный суп» вместо икры перед Новым годом
«Ужас в глазах поляков»: россиянка рассказала о необычном случае в Тунисе
На Кубани украинский БПЛА повредил два дома
Организаторы концерта Долиной пролили свет на историю с возвратом билетов
Российский космонавт скептически отозвался о «деревне» NASA на Луне
В зоне СВО испытали гусеничный беспилотник «Странник»
В США рассказали, под каким гнетом находится Зеленский
Наполеон забыт, готовлю полено: французский пирог на Новый год
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.