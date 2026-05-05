Когда все супы надоели, готовлю по-шверински — без варки бульона, сырный и густой. Рецепт из Германии, а продукты все привычные

Простые продукты, но за счет правильной базы выходит плотный, насыщенный вкус. Лук-порей дает мягкость, картофель — густоту, сыр — ту самую сливочность, а копченый окорок добавляет глубину и аромат.

Вкус получается насыщенный и слегка пряный: мягкая сливочная основа, легкая сладость порея, копченая нотка и деликатная острота от горчицы и перца. Консистенция не жидкая, а именно густой суп, почти как крем.

Ингредиенты: лук-порей (белая часть) — 2 шт., картофель — 3–4 шт., вода — 1,2 л, растительное масло — 1 ст. л., сливочное масло — 40 г, мука — 2,5 ст. л., томатная паста — 1 ст. л., молоко — 300 мл, сыр чеддер — 120–150 г, варено-копченый окорок — 150 г, горчица — 2 ст. л., соль — по вкусу, красный молотый перец — по вкусу, мускатный орех — щепотка.

Порей нарезаю полукольцами и обжариваю на растительном масле до мягкости. Добавляю нарезанный картофель, заливаю водой и варю до полной мягкости.

Отдельно на сливочном масле прогреваю муку до легкого орехового аромата, добавляю томатную пасту и перемешиваю. Вливаю молоко, размешиваю до гладкой густой массы без комков.

Перекладываю эту основу в суп, перемешиваю. Добавляю нарезанный окорок, тертый сыр и прогреваю, пока сыр полностью не расплавится.

В конце добавляю горчицу, соль, перец и щепотку мускатного ореха, довожу до вкуса.

