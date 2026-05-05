День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 15:05

Когда все супы надоели, готовлю по-шверински — без варки бульона, сырный и густой. Рецепт из Германии, а продукты все привычные

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Простые продукты, но за счет правильной базы выходит плотный, насыщенный вкус. Лук-порей дает мягкость, картофель — густоту, сыр — ту самую сливочность, а копченый окорок добавляет глубину и аромат.

Вкус получается насыщенный и слегка пряный: мягкая сливочная основа, легкая сладость порея, копченая нотка и деликатная острота от горчицы и перца. Консистенция не жидкая, а именно густой суп, почти как крем.

Ингредиенты: лук-порей (белая часть) — 2 шт., картофель — 3–4 шт., вода — 1,2 л, растительное масло — 1 ст. л., сливочное масло — 40 г, мука — 2,5 ст. л., томатная паста — 1 ст. л., молоко — 300 мл, сыр чеддер — 120–150 г, варено-копченый окорок — 150 г, горчица — 2 ст. л., соль — по вкусу, красный молотый перец — по вкусу, мускатный орех — щепотка.

Порей нарезаю полукольцами и обжариваю на растительном масле до мягкости. Добавляю нарезанный картофель, заливаю водой и варю до полной мягкости.

Отдельно на сливочном масле прогреваю муку до легкого орехового аромата, добавляю томатную пасту и перемешиваю. Вливаю молоко, размешиваю до гладкой густой массы без комков.

Перекладываю эту основу в суп, перемешиваю. Добавляю нарезанный окорок, тертый сыр и прогреваю, пока сыр полностью не расплавится.

В конце добавляю горчицу, соль, перец и щепотку мускатного ореха, довожу до вкуса.

Ранее мы делились рецептом из морковки и колбасного сыра. Салат из четырех ингредиентов — все простое, но вкус отличный.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру банку фасоли и готовлю похлебку по-мексикански: вместо надоевших щей и лапши — бульон варить не нужно, все быстро
Общество
Беру банку фасоли и готовлю похлебку по-мексикански: вместо надоевших щей и лапши — бульон варить не нужно, все быстро
Весенний суп со снытью и пшенными фрикадельками — звучит странно, но вкус снимает все вопросы
Общество
Весенний суп со снытью и пшенными фрикадельками — звучит странно, но вкус снимает все вопросы
Беру курицу и готовлю стифадо: вместо надоевших рецептов гуляша и жареной курицы
Общество
Беру курицу и готовлю стифадо: вместо надоевших рецептов гуляша и жареной курицы
Золотистая корочка и сочное мясо: готовим культовые крылышки дома без сложных секретов фастфуда
Общество
Золотистая корочка и сочное мясо: готовим культовые крылышки дома без сложных секретов фастфуда
Никаких кетчупов и майонезов не надо: пеку перцы и делаю соус, который хочется есть со всем
Общество
Никаких кетчупов и майонезов не надо: пеку перцы и делаю соус, который хочется есть со всем
супы
курица
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актрису сбил мотоциклист в Москве
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.