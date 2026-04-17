Когда времени в обрез, достаю пачку лаваша — готовлю эти чизи-палочки к завтраку, перекусу и фуршету

Пять минут подготовки — и ваша закуска уже в духовке. Лаваш пропитывается маслом, сыр плавится, создавая ту самую хрустящую корочку, ради которой стоит забыть о магазинных снеках.

Что понадобится

Лаваш армянский — 1 шт., сыр твердый (например, чеддер или российский) — 150 г, масло сливочное — 50 г, чеснок — 2 зубчика, зелень петрушки или укропа — 2-3 веточки, соль — по вкусу, паприка молотая — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Лаваш нарезаю полосками шириной 2-3 см. Сыр натираю на крупной терке. Масло растапливаю в сотейнике, добавляю пропущенный через пресс чеснок, мелко рубленную зелень, паприку и соль, прогреваю на медленном огне 1-2 минуты до аромата.

Каждую полоску лаваша смазываю чесночным маслом с двух сторон, обильно посыпаю тертым сыром и слегка прижимаю его.

Заготовки выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 10–12 минут, пока палочки не станут золотистыми и хрустящими. Подаю сразу, пока сырная корочка не потеряла свой хруст.

