17 апреля 2026 в 09:36

Когда времени в обрез, достаю пачку лаваша — готовлю эти чизи-палочки к завтраку, перекусу и фуршету

Фото: D-NEWS.ru
Пять минут подготовки — и ваша закуска уже в духовке. Лаваш пропитывается маслом, сыр плавится, создавая ту самую хрустящую корочку, ради которой стоит забыть о магазинных снеках.

Что понадобится

Лаваш армянский — 1 шт., сыр твердый (например, чеддер или российский) — 150 г, масло сливочное — 50 г, чеснок — 2 зубчика, зелень петрушки или укропа — 2-3 веточки, соль — по вкусу, паприка молотая — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Лаваш нарезаю полосками шириной 2-3 см. Сыр натираю на крупной терке. Масло растапливаю в сотейнике, добавляю пропущенный через пресс чеснок, мелко рубленную зелень, паприку и соль, прогреваю на медленном огне 1-2 минуты до аромата.

Каждую полоску лаваша смазываю чесночным маслом с двух сторон, обильно посыпаю тертым сыром и слегка прижимаю его.

Заготовки выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 10–12 минут, пока палочки не станут золотистыми и хрустящими. Подаю сразу, пока сырная корочка не потеряла свой хруст.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Россиянам объяснили, как точно определить свежесть крольчатины
Появилась новая информация по делу организатора хищений у бойцов СВО
Рыбу больше не жарю: заворачиваю в лаваш, и на огонь — получается сочнее, нежнее и готовится без масла
Лаваш теперь закупаю впрок! Эти пирожки с сочной начинкой — мое спасение по утрам
Намазываю фарш на лаваш и режу на улитки: простое блюдо в духовке — сытно, быстро и очень вкусно
Дмитрий Демичев
Овчинский: в Лефортово построили дом по реновации
Прогноз роста ВВП Германии на 2026 год сократили вдвое
Стало известно, кто пользовался услугами «бумажного НДС»
«Трансмашхолдинг» разрабатывает новый дизайн вагонов метро Москвы
Житель Херсонской области шпионил в пользу Украины и поплатился
Экс-генсек НАТО призвал Европу удержать США всеми способами
Российские дроны будет защищать «Подорожник»
США и Иран близки к заключению мирной сделки
Диетолог ответила, сколько шашлыка допустимо съесть за раз
Легковушка влетела в пассажирский автобус в российском регионе
Дрон ВСУ ударил по мотоциклу и убил водителя под Белгородом
Володин раскрыл результаты опроса о близости школ к табачным лавкам
Взорвавшийся во Владикавказе мусоровоз отправили на полигон к саперам
Дуров сообщил о взломе европейской системы верификации возраста
В МВД рассказали о поисках напавшего на сотрудников полиции в Оренбуржье
Внук Кастро тайно передал Трампу секретное письмо с условиями соглашения
По делу сети «бумажного НДС» прошли обыски по более чем 20 адресам
Названа предварительная причина взрыва во Владикавказе
Сотрудник коммунальных служб погиб при взрыве во Владикавказе
Авто подозреваемого в стрельбе по полиции обнаружили под Оренбургом
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
