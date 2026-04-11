Намазываю фарш на лаваш и режу на улитки: простое блюдо в духовке — сытно, быстро и очень вкусно

Когда не хочется долго стоять у плиты, этот рецепт улиток выручает на раз. Все делается буквально за несколько минут, а на выходе получается сочное и ароматное блюдо, которое нравится всей семье.

Такие «улитки» выглядят эффектно, но готовятся максимально просто.

Продукты

Лаваш — 2 листа, фарш (любой) — 600 г, яйца — 2 шт., сыр — 200 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу, сметана — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, зелень — по вкусу, сухие травы — по вкусу.

Как готовить

Фарш распределяют тонким слоем по лавашу, солят, перчат, сверху равномерно посыпают тертым сыром. Лаваш сворачивают плотным рулетом и нарезают на кусочки — получаются аккуратные «улитки».

Заготовки выкладывают в форму или на противень, смазанный маслом. Отдельно смешивают яйца, сметану, измельченный чеснок, зелень и щепотку соли — получается ароматный соус. Им заливают улитки сверху.

Запекают при 180–190 °C около 30 минут до румяной корочки. При желании за несколько минут до готовности можно добавить еще немного сыра сверху.

