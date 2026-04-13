Когда устала, а кормить семью надо, в ход идет запеканка с курицей: ничего заранее жарить не надо

Запеканка из картошки и курицы — это идеальное блюдо, сил нет, а семью накормить надо. Ничего не нужно предварительно варить, жарить или панировать — просто нарезал, уложил слоями, залил соусом и отправил в духовку.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 6-7 средних картофелин, 200 г сметаны, 2 яйца, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, любые замороженные овощи (по желанию).

Рецепт: картофель нарежьте очень тонкими слайсами (используйте боковую насадку на терке или овощечистку). Куриное филе нарежьте удобными кусочками. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой картофеля, посолите, поперчите. Сверху распределите курицу и, если используете, замороженные овощи. Повторите слои.

В миске смешайте сметану, яйца, тертый сыр, соль, перец и паприку. Залейте запеканку соусом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 45-50 минут до золотистой корочки и мягкости картофеля.

