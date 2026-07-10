Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 03:46

Когда отцветают пионы и розы, распускается эта нежность: элегантный многолетник

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Анемона японская, которую часто называют ветреницей или осенней анемоной, — это многолетнее растение, способное стать главным украшением вашего сада в то время, когда большинство цветов уже отцвели.

Ее элегантные чашевидные цветки диаметром до 8 см, напоминающие нежные лютики, появляются на тонких, но прочных цветоносах в конце лета — начале осени и радуют глаз до самых заморозков. В зависимости от сорта, лепестки могут быть простыми, полумахровыми или махровыми, а их окраска варьируется от ослепительно-белой и нежно-розовой до насыщенной карминово-красной и сиреневой.

Яркий контраст темно-зеленой резной листвы и крупных цветков с золотисто-желтыми тычинками в центре придает растению воздушность и легкость. Ветреница японская предпочитает полутенистые места с рыхлой, плодородной и хорошо дренированной почвой, не выносит застоя воды, но отзывчива на регулярный полив. При этом она достаточно зимостойка и не требует сложного укрытия, а на одном месте может расти до 10 лет.

Ранее были названы цветы на замену флоксам: после дождя стоят как новенькие, не знают, что такое мучнистая роса.

Проверено редакцией
Читайте также
Попавшая за порноролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Общество
Попавшая за порноролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
Общество
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
Сотни белых звездочек на одном ковре: этот цветок превратит землю в белоснежный узор с зелеными вкраплениями
Общество
Сотни белых звездочек на одном ковре: этот цветок превратит землю в белоснежный узор с зелеными вкраплениями
Сажаю весной и забываю до октября. Вся клумба в игольчатых шарах: алые, пурпурные и белые оттенки как живые драгоценности
Общество
Сажаю весной и забываю до октября. Вся клумба в игольчатых шарах: алые, пурпурные и белые оттенки как живые драгоценности
Они растут сами, я отдыхаю: малоуходные многолетники — красота без танцев с бубном
Общество
Они растут сами, я отдыхаю: малоуходные многолетники — красота без танцев с бубном
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.