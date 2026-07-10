Когда отцветают пионы и розы, распускается эта нежность: элегантный многолетник

Анемона японская, которую часто называют ветреницей или осенней анемоной, — это многолетнее растение, способное стать главным украшением вашего сада в то время, когда большинство цветов уже отцвели.

Ее элегантные чашевидные цветки диаметром до 8 см, напоминающие нежные лютики, появляются на тонких, но прочных цветоносах в конце лета — начале осени и радуют глаз до самых заморозков. В зависимости от сорта, лепестки могут быть простыми, полумахровыми или махровыми, а их окраска варьируется от ослепительно-белой и нежно-розовой до насыщенной карминово-красной и сиреневой.

Яркий контраст темно-зеленой резной листвы и крупных цветков с золотисто-желтыми тычинками в центре придает растению воздушность и легкость. Ветреница японская предпочитает полутенистые места с рыхлой, плодородной и хорошо дренированной почвой, не выносит застоя воды, но отзывчива на регулярный полив. При этом она достаточно зимостойка и не требует сложного укрытия, а на одном месте может расти до 10 лет.

Ранее были названы цветы на замену флоксам: после дождя стоят как новенькие, не знают, что такое мучнистая роса.