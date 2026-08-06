Когда нет духовки, а хочется деревенской картошечки: готовлю на сковороде за 35 минут — нужны чеснок, паприка и небольшой трюк

Когда нет духовки, а хочется деревенской картошечки: готовлю на сковороде за 35 минут — нужны чеснок, паприка и небольшой трюк

Когда хочется крупных пряных долек без духовки, этот рецепт — настоящая находка. Главный секрет — не трогать картофель первые минуты и не перегружать сковороду, тогда он покрывается ровной корочкой, а не тушится. Подаю с солеными огурцами или сметанным соусом к мясу и рыбе.

Ингредиенты

Картофель — 800 г, масло растительное рафинированное — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, укроп — 10 г, паприка сладкая молотая — 1 ч. л., чеснок сушеный — 0,5 ч. л., куркума — 1 щепотка, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала тщательно мою картофель щеткой, молодой оставляю в кожуре, зрелый очищаю и нарезаю крупными продольными дольками, после ополаскиваю в холодной воде от лишнего крахмала и насухо обсушиваю полотенцем. Перекладываю в миску, посыпаю паприкой, сушеным чесноком, куркумой, солью и перцем, вливаю половину масла и аккуратно обваливаю, чтобы каждая долька покрылась пряной смесью.

Разогреваю широкую сковороду с оставшимся маслом, выкладываю картофель в один слой и первые 4–5 минут вообще не трогаю, чтобы схватилась румяная корочка. Затем переворачиваю лопаткой и жарю на среднем огне еще 10–12 минут, иногда меняя дольки местами, после накрываю крышкой на 5–7 минут, чтобы картофель дошел внутри.

В самом конце добавляю мелко натертый свежий чеснок и измельченный укроп, прогреваю минуту без крышки и сразу перекладываю на тарелку, чтобы дольки не размякли от пара.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Удивило то, насколько нежной осталась серединка — никакой сухости, сплошное удовольствие под румяной оболочкой. А еще этот вариант отлично идет с холодной сметаной и рубленым зеленым луком.