Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 10:00

Когда лень готовить сырники: самый классный рецепт творожной запеканки — она просто тает во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда лень готовить сырники: самый классный рецепт творожной запеканки — она просто тает во рту. Мечтаете о вкусном и полезном десерте, который порадует и детей, и взрослых? Эта творожная запеканка — именно то, что нужно! Она получается настолько воздушной и нежной, что напоминает облачко, а ягодные нотки делают ее по-настоящему праздничным блюдом. Это идеальный вариант для питательного завтрака или легкого ужина, который готовится практически без усилий.

Основа успеха — в качественном твороге. Берем 1 килограмм творога и протираем его через сито или измельчаем блендером до идеально гладкой консистенции. Добавляем 3 яйца, 150 граммов манной крупы, 150–200 граммов сахара по вашему вкусу и небольшую щепотку соли для баланса вкуса. Все тщательно перемешиваем до получения однородной шелковистой массы. Аккуратно выкладываем творожную основу в форму, разравниваем и слегка постукиваем формой по столу, чтобы масса равномерно распределилась. Теперь украшаем нашу запеканку ягодами — можно взять клубнику, клюкву или любые другие любимые ягоды, слегка утопив их в творожной массе. Выпекаем при температуре 160 градусов примерно 40 минут до появления легкого золотистого румянца. Дайте запеканке немного остыть — тогда ее будет легко нарезать на аппетитные порционные кусочки!

Ранее мы готовили плавленый сыр из творога. Намазываем на горячий хлеб — и он тает во рту. Готовится буквально за 10 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Копеечная мульча из леса: как хвоя творит чудеса на грядках
Общество
Копеечная мульча из леса: как хвоя творит чудеса на грядках
Творожные завитушки — 10 минут на замес и 20 на выпечку: аромат корицы и сахарная верхушка — невозможно оторваться
Общество
Творожные завитушки — 10 минут на замес и 20 на выпечку: аромат корицы и сахарная верхушка — невозможно оторваться
Блинчики «Любимчики» из лаваша. Теперь не нужно жарить тесто: 5 минут — и завтрак готов
Общество
Блинчики «Любимчики» из лаваша. Теперь не нужно жарить тесто: 5 минут — и завтрак готов
Ленивые сырники, или творожные оладьи: простой рецепт на завтрак — подаем со сметаной, медом или вареньем
Общество
Ленивые сырники, или творожные оладьи: простой рецепт на завтрак — подаем со сметаной, медом или вареньем
Пышные сырники, которые не развалятся: беспроигрышный рецепт на все времена — так делала мама, бабушка и прабабушка
Общество
Пышные сырники, которые не развалятся: беспроигрышный рецепт на все времена — так делала мама, бабушка и прабабушка
творог
сырники
запеканки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать снежную бурю и лютый мороз?
Мошенники стали чаще вовлекать детей в свои схемы
Убийца с пожизненным сроком сетует на цены в колонии
На Западе раскрыли, до какого момента ВСУ не покинут Красноармейск
«Обрушивается»: Пушков рассказал о демографической катастрофе в Европе
Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев
Бастрыкин запросил доклад после смерти новорожденного в Приморье
Курица в кетчунезе — сочно, пикантно и без лишней возни!
Межзвездный объект 3I/ATLAS проявил новую аномалию
Астроном оценил шансы человечества выжить при взрыве сверхновой
В МВД раскрыли, когда просроченные водительские права не приведут к штрафу
Доходы в бюджет РФ от технологического сбора составят около 218 млрд рублей
Грипп может быть опасным даже для привитых
Дополнительный оплачиваемый отпуск может появиться у двух категорий граждан
Готовим картофель фри с хрустящей корочкой — проверенный домашний способ
Синоптик рассказал о погодной аномалии в Москве
В магазинах может появиться полка для товаров с истекающим сроком годности
Кота-эльфа продают в Екатеринбурге за 700 тыс. рублей
Один из московских университетов эвакуировали из-за найденной «бомбы»
Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.