Когда лень готовить сырники: самый классный рецепт творожной запеканки — она просто тает во рту. Мечтаете о вкусном и полезном десерте, который порадует и детей, и взрослых? Эта творожная запеканка — именно то, что нужно! Она получается настолько воздушной и нежной, что напоминает облачко, а ягодные нотки делают ее по-настоящему праздничным блюдом. Это идеальный вариант для питательного завтрака или легкого ужина, который готовится практически без усилий.

Основа успеха — в качественном твороге. Берем 1 килограмм творога и протираем его через сито или измельчаем блендером до идеально гладкой консистенции. Добавляем 3 яйца, 150 граммов манной крупы, 150–200 граммов сахара по вашему вкусу и небольшую щепотку соли для баланса вкуса. Все тщательно перемешиваем до получения однородной шелковистой массы. Аккуратно выкладываем творожную основу в форму, разравниваем и слегка постукиваем формой по столу, чтобы масса равномерно распределилась. Теперь украшаем нашу запеканку ягодами — можно взять клубнику, клюкву или любые другие любимые ягоды, слегка утопив их в творожной массе. Выпекаем при температуре 160 градусов примерно 40 минут до появления легкого золотистого румянца. Дайте запеканке немного остыть — тогда ее будет легко нарезать на аппетитные порционные кусочки!

Ранее мы готовили плавленый сыр из творога. Намазываем на горячий хлеб — и он тает во рту. Готовится буквально за 10 минут.