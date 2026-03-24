Когда лапша и борщ надоели: готовлю грибной-сливочный суп — быстро в 1 кастрюле

Вместо куриного супа готовлю грибной-сливочный — быстрый рецепт. Все делается в одной кастрюле без лишней посуды: сначала обжарка, потом кипяток — и через короткое время получается густой, ароматный суп с нежным сырным вкусом.

Этот вариант выручает, когда хочется чего-то уютного и сытного, но без долгой готовки.

Ингредиенты

Грибы — 400 г, лук — 1 шт., картофель — 3–4 шт., растительное масло — 2 ст. л., плавленые сырки — 1 шт., мягкий плавленый сыр (в стаканчике) — 1 шт., зелень — большой пучок, соль, черный перец — по вкусу, вода — около 2–2,5 л.

Приготовление

В кастрюле разогрейте масло, добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до мягкости. Затем выложите нарезанные грибы и готовьте до румяности, чтобы появился насыщенный аромат. Добавьте нарезанный картофель прямо в кастрюлю, перемешайте и сразу влейте кипяток. Варите до мягкости картофеля.

Плавленый сырок нарежьте или натрите и добавьте в суп, помешивая, чтобы они полностью растворились. Затем добавьте мягкий плавленый сыр — он сделает текстуру еще более кремовой.

В конце всыпьте много свежей зелени, посолите, поперчите и дайте супу пару минут настояться.

Получается густой, сливочный суп с ярким грибным вкусом — простой, быстрый и очень уютный вариант на каждый день.

