24 марта 2026 в 12:42

Когда лапша и борщ надоели: готовлю грибной-сливочный суп — быстро в 1 кастрюле

Вместо куриного супа готовлю грибной-сливочный — быстрый рецепт. Все делается в одной кастрюле без лишней посуды: сначала обжарка, потом кипяток — и через короткое время получается густой, ароматный суп с нежным сырным вкусом.

Этот вариант выручает, когда хочется чего-то уютного и сытного, но без долгой готовки.

Ингредиенты

Грибы — 400 г, лук — 1 шт., картофель — 3–4 шт., растительное масло — 2 ст. л., плавленые сырки — 1 шт., мягкий плавленый сыр (в стаканчике) — 1 шт., зелень — большой пучок, соль, черный перец — по вкусу, вода — около 2–2,5 л.

Приготовление

В кастрюле разогрейте масло, добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до мягкости. Затем выложите нарезанные грибы и готовьте до румяности, чтобы появился насыщенный аромат. Добавьте нарезанный картофель прямо в кастрюлю, перемешайте и сразу влейте кипяток. Варите до мягкости картофеля.

Плавленый сырок нарежьте или натрите и добавьте в суп, помешивая, чтобы они полностью растворились. Затем добавьте мягкий плавленый сыр — он сделает текстуру еще более кремовой.

В конце всыпьте много свежей зелени, посолите, поперчите и дайте супу пару минут настояться.

Получается густой, сливочный суп с ярким грибным вкусом — простой, быстрый и очень уютный вариант на каждый день.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Моя альтернатива сельди под шубой: тот же узнаваемый вкус, но в разы проще и свежее. Идеально для будничного ужина
Никаких дрожжей и расстойки: пасхальный кулич за 1 час с выпечкой — мягкий и не крошится
На кефире — прошлый век: эти оладьи получаются пышнее пончиков и тают во рту: разрыхлитель не нужен
Похлебка Глеба Жеглова: готовлю за копейки из субпродуктов — семья уплетает и требует добавки
Шампиньоны по-тайски: почему аэрогриль справляется с этим лучше духовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

