«Когда конец?»: рестораторы Кубани запустили в сети «голый флешмоб»

https://static.news.ru/photo/e21f4f20-9846-11ea-9868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники одного из краснодарских ресторанов опубликовали в Instagram групповое фото. На снимке десять голых человек держат баннер «Голые рестораны. Когда конец?».

В подписи к фото они сообщают, что уже готовы кричать от боли и отчаяния.

Поймите нас, мы очень долго молчали. Вся сфера гостеприимства сейчас переживает очень трудные времена. Нам важно быть услышанными, — говорят сотрудники ресторана.

По словам сотрудников ресторана, многие заведения в регионе сейчас находятся на грани разорения, однако рестораны «не хуже ярмарок и салонов красоты, они могут работать, соблюдая все санитарные требования».

Таким образом рестораторы прокомментировали и частичное снятие ограничений на Кубани, где с 23 мая разрешат работать автосервисам, прачечным и парикмахерским. Что касается ресторанов, то о сроках их открытия пока ничего не известно.

Как писал NEWS.ru, ранее врачи скорой на Кубани пожаловались на невыплату надбавок.