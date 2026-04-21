21 апреля 2026 в 12:07

Когда драники надоели, беру пекинку и пеку гору вкуснятины — оладьи просто загляденье. Со сметаной — и больше ничего не надо

Если привычные драники уже не радуют, этот вариант приятно удивляет: нежные внутри, с легкой сочностью и аппетитной румяной корочкой. Пекинская капуста дает мягкую текстуру и свежий вкус, а готовятся такие оладьи быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты

Пекинская капуста — 150 г, яйцо — 1 шт., соль — 2 щепотки, сахар — 2 ч. л., мука — 4–5 ст. л., разрыхлитель — 1/3 ч. л.

Приготовление

Пекинскую капусту вы мелко рубите, добавляете соль и сахар и хорошо перетираете руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Затем вбиваете яйцо и перемешиваете до однородности.

Постепенно подсыпаете муку, доводя тесто до консистенции густой сметаны, при необходимости добавляете немного любой молочной жидкости, если сока оказалось мало.

Вмешиваете разрыхлитель, разогреваете сковороду, слегка смазываете маслом и выкладываете оладьи ложкой. Готовите на среднем огне под крышкой, пока поверхность не станет зажаристой, затем переворачиваете и доводите до румяной корочки уже без крышки.

Подаете горячими, лучше всего со сметаной.

Ольга Шмырева
