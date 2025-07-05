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05 июля 2025 в 16:22

Когда дети просят конфет, готовлю эти вкусняхи: быстро и без вреда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кокосовые конфеты — идеальный вариант, когда дети просят сладкого. Натуральные ингредиенты, минимум сахара и максимум пользы. Готовятся за 15 минут, а исчезают за секунды.

Ингредиенты:

  • кокосовая стружка — 20 г;
  • сухое молоко — 30 г;
  • молоко — 2–3 ст. л.;
  • мед — 1–2 ч. л.;
  • горький шоколад — 1 плитка.

Приготовление:

  1. Смешать кокос, сухое молоко, молоко и мед.
  2. Сформировать колбаски, охладить 10 минут.
  3. Растопить шоколад, полить конфеты.
  4. Снова охладить 5 минут.

Хрустящие снаружи, нежные внутри — такие конфеты понравятся и детям, и взрослым. Полезно, вкусно и просто!

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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