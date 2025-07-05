Когда дети просят конфет, готовлю эти вкусняхи: быстро и без вреда

Когда дети просят конфет, готовлю эти вкусняхи: быстро и без вреда

Кокосовые конфеты — идеальный вариант, когда дети просят сладкого. Натуральные ингредиенты, минимум сахара и максимум пользы. Готовятся за 15 минут, а исчезают за секунды.

Ингредиенты:

кокосовая стружка — 20 г;

сухое молоко — 30 г;

молоко — 2–3 ст. л.;

мед — 1–2 ч. л.;

горький шоколад — 1 плитка.

Приготовление:

Смешать кокос, сухое молоко, молоко и мед. Сформировать колбаски, охладить 10 минут. Растопить шоколад, полить конфеты. Снова охладить 5 минут.

Хрустящие снаружи, нежные внутри — такие конфеты понравятся и детям, и взрослым. Полезно, вкусно и просто!

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.