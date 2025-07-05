Когда дети просят конфет, готовлю эти вкусняхи: быстро и без вреда

Кокосовые конфеты — идеальный вариант, когда дети просят сладкого. Натуральные ингредиенты, минимум сахара и максимум пользы. Готовятся за 15 минут, а исчезают за секунды.
Ингредиенты:
- кокосовая стружка — 20 г;
- сухое молоко — 30 г;
- молоко — 2–3 ст. л.;
- мед — 1–2 ч. л.;
- горький шоколад — 1 плитка.
Приготовление:
- Смешать кокос, сухое молоко, молоко и мед.
- Сформировать колбаски, охладить 10 минут.
- Растопить шоколад, полить конфеты.
- Снова охладить 5 минут.
Хрустящие снаружи, нежные внутри — такие конфеты понравятся и детям, и взрослым. Полезно, вкусно и просто!
Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.