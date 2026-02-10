Кофейный пирог на сковороде: все чуть не передрались за последний кусочек — это гениальная вкуснота

Этот пирог готовится всего за полчаса и… на одной сковороде. Без духовки, без сложных шагов и лишней посуды — а результат такой, что за последний кусочек реально идут споры. Готовьте сразу двойную порцию, потому что исчезает он молниеносно. Он отлично пропитывается, остаётся сочным и буквально тает во рту. А кремовая глазурь превращает простой десерт в настоящий «вау-эффект» к чаю или кофе.

Ингредиенты (сковорода 26 см): сливочное масло – 80 г, какао – 80 г, сахар – 120 г, яйца – 2 шт, мука – 80 г, разрыхлитель – 1 ч. л., молоко – 160 г. Пропитка: молоко – 120–140 г, сгущёнка – 1 ч. л., эспрессо – 30 мл. Глазурь: творожный сыр – 250 г, варёная сгущёнка – 100 г, эспрессо – 30 мл.

В сковороде растапливают сливочное масло, не доводя до кипения, снимают с огня и добавляют сахар с яйцами, тщательно перемешивают. Всыпают какао, затем вливают молоко, добавляют муку с разрыхлителем и вымешивают до гладкого теста без комочков. Сковороду ставят на самый слабый огонь, накрывают крышкой и готовят 20–30 минут, проверяя готовность шпажкой. Горячий пирог пропитывают смесью молока, сгущёнки и кофе. Для глазури взбивают творожный сыр с варёной сгущёнкой и эспрессо до кремовой текстуры, выкладывают сверху и при желании посыпают орехами.

