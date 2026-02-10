Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 17:02

Кофейный пирог на сковороде: все чуть не передрались за последний кусочек — это гениальная вкуснота

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот пирог готовится всего за полчаса и… на одной сковороде. Без духовки, без сложных шагов и лишней посуды — а результат такой, что за последний кусочек реально идут споры. Готовьте сразу двойную порцию, потому что исчезает он молниеносно. Он отлично пропитывается, остаётся сочным и буквально тает во рту. А кремовая глазурь превращает простой десерт в настоящий «вау-эффект» к чаю или кофе.

Ингредиенты (сковорода 26 см): сливочное масло – 80 г, какао – 80 г, сахар – 120 г, яйца – 2 шт, мука – 80 г, разрыхлитель – 1 ч. л., молоко – 160 г. Пропитка: молоко – 120–140 г, сгущёнка – 1 ч. л., эспрессо – 30 мл. Глазурь: творожный сыр – 250 г, варёная сгущёнка – 100 г, эспрессо – 30 мл.

В сковороде растапливают сливочное масло, не доводя до кипения, снимают с огня и добавляют сахар с яйцами, тщательно перемешивают. Всыпают какао, затем вливают молоко, добавляют муку с разрыхлителем и вымешивают до гладкого теста без комочков. Сковороду ставят на самый слабый огонь, накрывают крышкой и готовят 20–30 минут, проверяя готовность шпажкой. Горячий пирог пропитывают смесью молока, сгущёнки и кофе. Для глазури взбивают творожный сыр с варёной сгущёнкой и эспрессо до кремовой текстуры, выкладывают сверху и при желании посыпают орехами.

Ранее мы делились рецептом творожных спиралек к чаю. Вкуснейшая выпечка! Хрустят снаружи, тают внутри.

Проверено редакцией
Читайте также
Как в детстве и даже лучше: готовлю нежные ватрушки со штрейзелем — про пирожные можно забыть
Общество
Как в детстве и даже лучше: готовлю нежные ватрушки со штрейзелем — про пирожные можно забыть
«Наполеон» больше не готовлю — вместо него ленивые пирожные из слоеного теста: будут таять во рту
Общество
«Наполеон» больше не готовлю — вместо него ленивые пирожные из слоеного теста: будут таять во рту
Простой рецепт: смешайте грудку с яйцами и присыпьте зеленым лучком — вкусная запеканка за полчаса
Общество
Простой рецепт: смешайте грудку с яйцами и присыпьте зеленым лучком — вкусная запеканка за полчаса
Беру баночку горбуши и стакан кефира: проще этого заливного пирога нет — вкусно и бюджетно
Общество
Беру баночку горбуши и стакан кефира: проще этого заливного пирога нет — вкусно и бюджетно
Мой топовый постный пирог: влажный «Негритенок» с блестящей глазурью из двух ложек какао
Общество
Мой топовый постный пирог: влажный «Негритенок» с блестящей глазурью из двух ложек какао
пироги
какао
простой рецепт
кофе
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо возможное условие, при котором Франция забудет об Украине
В Москве жители охваченного огнем жилого дома просят о помощи
В Госдуме заявили, что россиянам не стоит мечтать о зарплате в 1 млн рублей
Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС
Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС
Россияне нашли фрагмент БПЛА после громкого взрыва в небе
Анджелина Джоли попала на камеру в откровенном наряде
Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей
Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток
Иностранцу вынесли приговор за попытку подорвать региональное правительство
Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026
Сочи угрожают вражеские дроны
Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе
Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок
Команда Слуцкого лишилась путевки в плей-офф ЛЧ Азии
«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья
Мастера маникюра устроили драку в салоне красоты и оказались в суде
Раскрыта причина переноса старта Crew Dragon к МКС с Федяевым на борту
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.