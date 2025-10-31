Кофе «3 в 1» может быть вкусным, если приготовить из него десерт: торт-суфле — проще не придумаешь

Кофе «3 в 1» может быть вкусным, если приготовить из него этот торт-суфле. Рецепт — проще не придумаешь, а вкус получается нежным и сбалансированным: сливочно-молочная основа гармонирует с мягким кофейным ароматом, а легкая сладость напоминает кофейные конфеты.

Вам понадобится: 2 пакетика кофе «3 в 1», 500 мл молока, 25 г желатина, 2 ст. л. сахара и форма для заливки. Желатин замочите в 100 мл холодного молока на 10 минут. Оставшееся молоко нагрейте, добавьте кофе «3 в 1» и сахар, размешайте до полного растворения. Влейте в молочную смесь набухший желатин, постоянно помешивая, но не доводя до кипения. Процедите массу через сито, разлейте по формам и уберите в холодильник на 4–6 часов до полного застывания.

Текстура десерта — упругое суфле, тающее во рту. Этот торт особенно хорош с взбитыми сливками или шоколадной крошкой, а его приготовление не требует кулинарных навыков.

