У вас же должны быть свои герои, говорю, про них и пишите. В отпуск приезжают или после ранения восстановиться. В конце концов, даже о погибших можно и нужно писать так, чтобы это был не сухой некролог, а судьба человека и история его подвига. Со всеми подробностями - от его школьных лет до свадьбы, увлечения, друзья, любимые книги, фильмы, родители, — заявил Коц.