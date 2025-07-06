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06 июля 2025 в 14:07

«Княжеское» печенье к чаю! Простой рецепт: всего 4 ингредиента и сметана!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Княжеское» печенье на сметане — хрустящая нежность к чаю! Этот старинный рецепт печенья покоряет простотой и удивительным вкусом. В мягкое сливочное масло добавляем прохладную сметану, сахар с ванилином и щепотку соли — взбиваем до бархатистой массы. Постепенно подмешиваем муку с разрыхлителем, замешивая эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Формируем из теста колбаску, нарезаем на 18 равных частей. Каждый кусочек раскатываем в жгутик и закручиваем в изящную подкову — такая форма не только красива, но и обеспечивает идеальную хрусткость. Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом, оставляя место для роста.

Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 15–20 минут до золотистого оттенка. Секрет идеального печенья — контраст сахарной корочки снаружи и мягкой текстуры внутри. Подаем остывшим, посыпав сахарной пудрой. Это печенье одинаково хорошо и для детского полдника, и для изысканного чаепития с гостями — исчезает с тарелки мгновенно!

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рецепты
печенье
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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