Вкуснее ресторанных, быстрее доставки — готовим кайфовые мини-пиццы

Хотите удивить близких вкусным и необычным блюдом? Попробуйте мини-пиццы с курицей и ананасом — они готовятся всего за 15 минут и станут идеальным завтраком или перекусом. Сочная курица, сладковатые ананасы и тянущийся сыр создают потрясающую гармонию вкусов.

Для приготовления вам понадобится 200 г куриного филе, которое нужно нарезать мелкими кубиками и обжарить с паприкой. В качестве основы используйте готовые мини-коржи или кружки из лаваша. Смажьте их томатным соусом, выложите курицу и кусочки консервированного ананаса (100 г). Завершающий штрих — щедрая порция тертой моцареллы (150 г), которая придаст пиццам тот самый эффектный «сырный шлейф».

Выпекайте мини-пиццы в разогретой до 200 °C духовке 10–12 минут. Главное — не передержать, чтобы ананасы остались сочными. Для пикантности можно добавить несколько капель соуса табаско перед подачей.

