Клубничный рулет со сливочным кремом «Валентинка»: элементарный рецепт, приготовит каждый

Этот клубничный рулет со сливочным кремом «Валентинка» приготовит каждый. Рецепт элементарный! Вкус — это идеальное сочетание: воздушный, слегка влажный корж, сливочно-ванильный крем и сладкая нотка клубничного джема.

Для розового коржа вам понадобится: 4 яйца, 120 г сахара, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, розовый пищевой краситель или 1-2 ст. л. свекольного сока. Для крема: 200 мл жирных сливок (33%), 100 г сливочного сыра, 50 г сахарной пудры, ванильный экстракт. Для начинки: 150-200 г густого клубничного джема.

Разогрейте духовку до 180°C. Отделите белки от желтков. Белки взбейте с щепоткой соли в крепкую пену, постепенно добавляя сахар. Желтки взбейте отдельно до светлой массы, затем аккуратно вмешайте их в белковую массу. Просейте муку с разрыхлителем и частями введите в яичную смесь лопаткой движениями снизу вверх. Добавьте краситель. Тесто вылейте на противень, застеленный пергаментом, разровняйте. Выпекайте 10-12 минут до сухой зубочистки. Горячий корж сразу переверните на чистое кухонное полотенце, снимите пергамент и, пока он горячий, сверните в рулет вместе с полотенцем. Для крема взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков, добавьте сыр и ваниль. Аккуратно разверните остывший корж, смажьте тонким слоем джема, затем равномерно распределите крем. Снова сверните в плотный рулет и уберите в холодильник на 2 часа.

