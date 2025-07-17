Клубничная намазка за пару минут — десерт, от которого не оторваться!

Клубничная намазка за пару минут — десерт, от которого не оторваться!

Клубничное масло — это простой и вкусный десерт, который готовится всего за несколько минут. Оно сочетает в себе нежность сливочного масла и свежий вкус летней клубники. Такую намазку можно использовать для тостов, блинчиков или просто есть ложкой.

Ингредиенты:

клубника — 400 г;

сливочное масло — 800 г;

сахарная пудра — 80 г.

Приготовление:

Клубнику промойте, обсушите и измельчите в блендере. Масло размягчите при комнатной температуре. Смешайте все ингредиенты до однородности. Переложите в контейнер и охладите.

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