Клубничная намазка за пару минут — десерт, от которого не оторваться!

Клубничное масло — это простой и вкусный десерт, который готовится всего за несколько минут. Оно сочетает в себе нежность сливочного масла и свежий вкус летней клубники. Такую намазку можно использовать для тостов, блинчиков или просто есть ложкой.
Ингредиенты:
- клубника — 400 г;
- сливочное масло — 800 г;
- сахарная пудра — 80 г.
Приготовление:
- Клубнику промойте, обсушите и измельчите в блендере.
- Масло размягчите при комнатной температуре.
- Смешайте все ингредиенты до однородности.
- Переложите в контейнер и охладите.
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