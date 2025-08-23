Идеально к чаю — готовим быстрые ватрушки с кремовой начинкой

Ватрушки к чаю — это нежная выпечка с воздушным тестом и кремовой творожной начинкой. Ароматные булочки с хрустящей корочкой и сладкой серединкой станут любимым десертом для всей семьи. Простой рецепт с использованием опары гарантирует пышный результат даже у начинающих кулинаров.

Для теста смешайте 220 мл теплого молока, 20 г дрожжей, половину сахара (40 г) и 150 г муки. Оставьте опару на 40 минут. Добавьте 3 желтка, оставшийся сахар, 70 г мягкого сливочного масла, 0,5 ч. л. соли и постепенно введите 300 г муки. Замесите тесто и дайте подойти 1–1,5 часа. Для начинки взбейте 150 г творога, 100 г сметаны, 60 г сахара, 30 г крахмала и ваниль. Сформируйте ватрушки, выложите начинку и выпекайте 20–25 минут при 180 °C.

Готовые ватрушки получаются золотистыми, с нежным творожным кремом внутри. Подавайте их теплыми с чаем или молоком — они идеально подходят для семейных чаепитий.

