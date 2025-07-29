Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 17:46

Клубни будут водянистыми и начнут гнить: ошибки перед уборкой картошки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти ошибки перед уборкой картошки могут оставить вас без урожая. Вместо крепких клубней вы получите мелкие водянистые картофелины, которые начнут гнить при хранении.

За две недели до сбора картофеля нельзя поливать грядки — избыток влаги сделает клубни водянистыми и снизит их лежкость. Нельзя подкармливать растения азотными удобрениями — это спровоцирует рост ботвы в ущерб созреванию клубней. Категорически запрещено скашивать ботву слишком рано — зеленая масса должна естественно увядать, передавая питательные вещества клубням.

Не стоит рыхлить землю или окучивать кусты — это может повредить созревающие картофелины. Избегайте обработки химикатами — за две недели яды не успеют нейтрализоваться. Не рекомендуется выкапывать пробные кусты — каждое такое вмешательство травмирует соседние растения. Соблюдая эти простые запреты, вы получите качественный картофель, который отлично сохранится до весны!

Ранее стало известно, как усилить вкус помидоров в три раза простым способом, томаты будут слаще меда.

картошка
огороды
дачи
урожай
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вооруженные люди захватили директора ведущего телеканала в Конго
Оценена эффективность применения безэкипажных катеров против авианосцев
В Совфеде признали пробелы в защите персональных данных россиян
Пенсионерам напомнили о льготах по оплате коммунальных услуг
Минтранс раскрыл, что происходит с «Аэрофлотом» после хакерской атаки
Велосипедист сбил школьницу и залил ее перцовым баллончиком
Контрабандиста задержали в аэропорту со 140 рептилиями
Россиянин пытался поджечь офис банка «коктейлем Молотова»
Что можно вырастить из косточки в домашних условиях?
Жители Астрахани подали полсотни заявлений на выплаты после обрушения дома
ЦБ впервые за три месяца повысил курс доллара в России
Кадышева бьется за деньги Пугачевой: названа самая богатая певица России
МВД России успокоило владельцев праворульных автомобилей
Трамп сделал резонансное заявление во время открытия гольф-клуба
В деле о нарколаборатории в Тульской области нашли украинский след
Президент Киргизии запретил порно
Лечо с рисом — сытное блюдо в банке без лишних хлопот
«Здесь не может быть компромиссов»: в ЕС надавили на Киев в одном вопросе
Американист предвидел новый тренд в США из-за проблем со здоровьем Трампа
Ушла из жизни автор названия для обруча Hula-Hoop
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.