Клубни будут водянистыми и начнут гнить: ошибки перед уборкой картошки

Клубни будут водянистыми и начнут гнить: ошибки перед уборкой картошки

Эти ошибки перед уборкой картошки могут оставить вас без урожая. Вместо крепких клубней вы получите мелкие водянистые картофелины, которые начнут гнить при хранении.

За две недели до сбора картофеля нельзя поливать грядки — избыток влаги сделает клубни водянистыми и снизит их лежкость. Нельзя подкармливать растения азотными удобрениями — это спровоцирует рост ботвы в ущерб созреванию клубней. Категорически запрещено скашивать ботву слишком рано — зеленая масса должна естественно увядать, передавая питательные вещества клубням.

Не стоит рыхлить землю или окучивать кусты — это может повредить созревающие картофелины. Избегайте обработки химикатами — за две недели яды не успеют нейтрализоваться. Не рекомендуется выкапывать пробные кусты — каждое такое вмешательство травмирует соседние растения. Соблюдая эти простые запреты, вы получите качественный картофель, который отлично сохранится до весны!

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