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03 июня 2026 в 11:00

Кладете семечко на клумбу в июне — и до глубокой осени сад усыпан бутонами: цветы без рассады

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы думаете, что июнь — это конец посадочного сезона, то ошибаетесь: лето только начинается, и есть цветы, которые при посадке в июне успевают взойти, расцвести и радовать глаз до глубокой осени.

Цинния: ее семена сеют прямо в грунт в начале июня, всходы появляются через 5–8 дней, а крупные яркие шапки распускаются уже через 6-7 недель и держатся до заморозков, легко перенося жару и засуху.

Бархатцы: при посеве в июне они зацветают в августе и стоят в полной красе до октября, а заодно отпугивают вредителей. Если хочется нежности, посадите настурцию — она всходит за 7–10 дней, а цветет уже через месяц после посева.

Из многолетников, которые не боятся июньской посадки, обратите внимание на эхинацею и рудбекию — они успеют укорениться, зацвести в конце лета и прекрасно перезимуют даже без укрытия.

Главные правила июньского сева: выбирайте солнечное место, регулярно поливайте грядки до появления всходов и не загущайте посадки. Уже в середине августа ваш сад будет сиять.

Ранее были названы цветы для ветреных участков: не ломаются и не осыпаются в бурю и ураган.

Проверено редакцией
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