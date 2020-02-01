https://static.news.ru/photo/a46069ae-44b7-11ea-9a05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alda Tsang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Чжан Любо выразил сомнения в возможности заразиться коронавирусом через доставку еды или посылок. По его словам, в пользу данной теории говорит способ передачи инфекции.

Во-первых, вирус в основном передаётся воздушно-капельным путём, а риск прямой передачи вируса через пищевые продукты невелик. До сих пор нет точных доказательств, что вирус может распространяться через доставку, — цитирует эксперта агентство Xinhua.

Чжан Любо считает, что при получении доставки важно соблюдать гигиену рук. Что касается внешней упаковки, то её необходимо выбросить. Контейнеры под еду можно оставить, но их следует продезинфицировать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог Михаил Щелканов высказался о возможности искусственного происхождения коронавируса. По его словам, лаборатория вирусологии в китайской Ухани действительно существует, но версия о намеренном выведении вируса является, скорее, фейком. Китайцам повезло, что она там была, поскольку удалось быстро идентифицировать возбудитель, подчеркнул учёный.