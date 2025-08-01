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01 августа 2025 в 07:34

Киш с курицей — максимум вкуса и никакой муки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Киш с курицей без муки — нежная и сытная альтернатива традиционной выпечке. Это блюдо готовится на картофельной основе и получается удивительно вкусным. Отличный вариант для полезного ужина или сытного завтрака.

Ингредиенты:

  • картофель отварной — 450 г;
  • масло оливковое — 3 г;
  • зелень рубленая — по вкусу;
  • помидор средний — 1 шт.;
  • кукуруза консервированная — 30 г;
  • филе куриное отварное — 60 г;
  • сыр фета — 25 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • специи — по вкусу;
  • сыр твердый легкий — 60 г.

Приготовление:

  1. Картофель разомните в пюре, добавьте масло и зелень.
  2. Равномерно распределите картофельную массу по форме для запекания.
  3. Нарежьте помидор кубиками, куриное филе — соломкой.
  4. Выложите на картофельную основу помидоры, кукурузу, курицу и раскрошенный сыр фета.
  5. Взбейте яйца со специями, добавьте тертый твердый сыр.
  6. Залейте яичной смесью подготовленные ингредиенты.
  7. Выпекайте при 180 °C 30–40 минут до золотистой корочки.

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еда
рецепты
курица
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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