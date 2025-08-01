Киш с курицей — максимум вкуса и никакой муки

Киш с курицей без муки — нежная и сытная альтернатива традиционной выпечке. Это блюдо готовится на картофельной основе и получается удивительно вкусным. Отличный вариант для полезного ужина или сытного завтрака.

Ингредиенты:

картофель отварной — 450 г;

масло оливковое — 3 г;

зелень рубленая — по вкусу;

помидор средний — 1 шт.;

кукуруза консервированная — 30 г;

филе куриное отварное — 60 г;

сыр фета — 25 г;

яйца — 5 шт.;

специи — по вкусу;

сыр твердый легкий — 60 г.

Приготовление:

Картофель разомните в пюре, добавьте масло и зелень. Равномерно распределите картофельную массу по форме для запекания. Нарежьте помидор кубиками, куриное филе — соломкой. Выложите на картофельную основу помидоры, кукурузу, курицу и раскрошенный сыр фета. Взбейте яйца со специями, добавьте тертый твердый сыр. Залейте яичной смесью подготовленные ингредиенты. Выпекайте при 180 °C 30–40 минут до золотистой корочки.

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