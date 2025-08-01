Киш с курицей — максимум вкуса и никакой муки

Киш с курицей без муки — нежная и сытная альтернатива традиционной выпечке. Это блюдо готовится на картофельной основе и получается удивительно вкусным. Отличный вариант для полезного ужина или сытного завтрака.
Ингредиенты:
- картофель отварной — 450 г;
- масло оливковое — 3 г;
- зелень рубленая — по вкусу;
- помидор средний — 1 шт.;
- кукуруза консервированная — 30 г;
- филе куриное отварное — 60 г;
- сыр фета — 25 г;
- яйца — 5 шт.;
- специи — по вкусу;
- сыр твердый легкий — 60 г.
Приготовление:
- Картофель разомните в пюре, добавьте масло и зелень.
- Равномерно распределите картофельную массу по форме для запекания.
- Нарежьте помидор кубиками, куриное филе — соломкой.
- Выложите на картофельную основу помидоры, кукурузу, курицу и раскрошенный сыр фета.
- Взбейте яйца со специями, добавьте тертый твердый сыр.
- Залейте яичной смесью подготовленные ингредиенты.
- Выпекайте при 180 °C 30–40 минут до золотистой корочки.
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