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05 августа 2026 в 22:30

Кинула семена и забыла о клумбе до весны: эти цветы все сделают сами — весь сад будет в бутонах

Фото: D-NEWS.ru
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Август — идеальное время, чтобы заложить основу для будущего цветника, который будет радовать вас без лишних хлопот.

Посейте в конце лета аквилегию (водосбор) — она успеет укорениться до зимы и зацветет уже следующим летом. Дельфиниум, посаженный в августе семенами или делением куста, лучше адаптируется к зиме и уже в июне выбросит высокие свечи синих, белых или розовых соцветий. Не забудьте о многолетних астрах — кусты, посаженные в августе, к осени следующего года превратятся в пышные шары, усыпанные ромашками, которые будут цвести до самых заморозков.

Рудбекия с ее золотисто-желтыми цветами легко приживается даже на бедных почвах, не требует сложного ухода и цветет с июля по сентябрь. Незабудки, посеянные в августе, перезимуют на клумбе и зацветут уже в мае, а турецкую гвоздику можно сеять вплоть до конца сентября — даже если семена не взойдут до холодов, они перезимуют в почве и тронутся в рост весной. Просто выберите солнечное место, разрыхлите почву, разбросайте семена, слегка присыпьте землей и уезжайте с чистой совестью — природа сделает все за вас.

Ранее был назван многолетник, который цветет 100 дней даже в чистой глине и глухой тени.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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