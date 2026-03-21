21 марта 2026 в 19:00

Кинула горсть семян в землю — в июне земля покрылась ковром из нежных розовых бусин, как бисером

Маргаритка «Фрау розовая» — это именно тот многолетник, который способен превратить самый скучный уголок сада в живой, струящийся шедевр. Ее плотные махровые соцветия диаметром до 4–5 сантиметров действительно напоминают рассыпанный по изумрудной зелени нежный жемчуг или крошечные пионы.

Кустики высотой всего 15 сантиметров разрастаются в плотные куртины, и в пору цветения, с апреля по июль, листвы под ними практически не видно — только сплошной ковер ярко-розовых или лососево-розовых помпончиков.

Это растение не доставит хлопот даже самому занятому садоводу. Маргаритка прекрасно чувствует себя и на солнце, и в легкой полутени, а устойчивость к холодам позволяет ей оставаться декоративной до самых заморозков, особенно если после летнего зноя наступает прохладная осень. В культуре ее чаще всего выращивают как двулетник, но при благоприятных условиях она может радовать и дольше, разрастаясь без агрессии и не вытесняя соседей.

Чтобы получить такое нежное чудо, семена высевают в открытый грунт в конце июня — начале июля. Для растения выбирают место без застоя влаги, регулярно поливают и пару раз за сезон подкармливают. Маленькая авторская хитрость: чтобы цветение было особенно обильным и продолжительным, нужно вовремя удалять увядшие соцветия — это стимулирует закладку новых бутонов и сохраняет аккуратный, ухоженный вид розового «жемчужного» ковра.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Мария Левицкая
