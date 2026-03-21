Рай в тени: 9 многолетников и однолетников, которые цветут там, где темно, как в пещере

Даже самый темный уголок дачи можно превратить в цветущий рай, если правильно подобрать тенелюбивые растения. Эти 9 многолетников и однолетников цветут там, где темно, как в пещере!

Среди многолетников королевой тени по праву считается хоста с ее роскошной листвой и нежными цветками-колокольчиками. Астильба поражает пышными метелками соцветий белых, розовых и красных оттенков, цветущих в тени до двух месяцев. Дицентра великолепная, или «разбитое сердце», распускает изящные розовые сердечки в мае-июне. Для весеннего цветения подойдут морозники с их нежными «рождественскими розами» и печеночница.

Из однолетников в тени прекрасно растут бальзамин, который цветет яркими шапками все лето, душистый табак с его ароматными цветками, раскрывающимися к вечеру, и лобелия, создающая нежные голубые или белые облака. Неприхотливая недотрога также отлично чувствует себя в тени, радуя непрерывным цветением. Эти растения помогут создать рай в тени.

