Кинолог рассказал, что делать при обнаружении аллергии у питомца Кинолог Голубев посоветовал не заниматься самолечением при обнаружении аллергии у питомца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы обнаружить аллергию у собаки, владельцу необходимо заранее изучить симптомы этого заболевания у питомцев, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» он подчеркнул, что заниматься самолечением при этом не стоит — необходимо сразу обратиться к ветеринару, который окажет квалифицированную помощь и проведет все необходимые анализы.

В некоторых случаях аллергия у собаки может привести к тяжелым последствиям, вплоть до удушья. Чтобы этого не допустить, нужно знать симптомы аллергии и своевременно оказывать медицинскую помощь, — предупредил кинолог.

Он отметил, что аллергены у собак аналогичны человеческим. Первоочередными симптомами являются сильный зуд, при котором животное может травмировать себя, проплешины, перхоть, воспаления или шелушение на открытых участках, слезоточивость, линька и нарушения работы ЖКТ.

Кинологи также советуют придерживаться ряда правил, чтобы предотвратить развитие аллергии у питомца. Дома рекомендуется использовать очиститель воздуха, в период цветения не стоит открывать настежь окна, а после прогулки важно хорошо вымыть морду собаки, особенно в области носа.

Голубев ранее предупредил, что постоянный лай собаки может быть признаком проблем со здоровьем. Кинолог рекомендует обратиться к ветеринару, если у собаки пропадает желание общаться, снижается активность и интерес к играм.