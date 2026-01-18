Торт «Киевский» — слишком сладкий. Готовлю «Сникерс» — соленая карамель, арахис и шоколадный ганаш на ореховом корже

Торт «Киевский» — слишком сладкий. Готовлю свой «Сникерс» — соленая карамель, арахис и шоколадный ганаш на ореховом корже. Это гениально просто и безумно вкусно: идеальный баланс сладкого и соленого, хрустящего и нежного в одном великолепном домашнем десерте.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатый песочный корж с дробленым арахисом, слой густой ванильной карамели с морской солью, хрустящие целые орехи и гладкая, блестящая шоколадная глазурь, которая покрывает все это великолепие.

Для приготовления вам понадобится: для коржа — 200 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 80 г сахара, 80 г измельченного жареного арахиса, щепотка соли. Для начинки — 1 банка вареной сгущенки, 150 г сливочного масла, 1 ч. л. морской соли, 150 г жареного арахиса. Для ганаша — 200 г темного шоколада, 200 мл сливок 33%. Смешайте муку с сахаром и солью, натрите в смесь холодное масло, добавьте молотые орехи и быстро замесите тесто. Распределите его по форме, сделав бортики, и выпекайте 20 минут при 180 °C до золотистого цвета. Для карамели смешайте сгущенку с мягким маслом и солью, варите 5–7 минут, помешивая, до загустения. Залейте остывший корж карамелью и равномерно рассыпьте сверху целый арахис. Для ганаша доведите сливки до кипения, залейте ими поломанный шоколад, дайте постоять минуту и перемешайте до гладкости. Вылейте ганаш на орехи и разровняйте. Уберите торт в холодильник на 4 часа для полного застывания.

