Cуд продлил арест основного собственника шахты «Листвяжная»

Михаил Федяев / Фото Данил Айкин/РИА Новости

Представители Заводского районного суда города Кемерово продлили арест основного собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева до 14 июня, проходящего по делу об аварии с гибелью 51 шахтёра, пишет РИА Новости. Предпринимателя задержали в ночь на 15 декабря. В этот же день следователи сообщили, что руководители компании «СДС-Уголь» (входит в состав холдинга «Сибирский деловой союз») были в курсе того, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области грубо нарушаются правила промышленной безопасности, однако сами топ-менеджеры после аварии принимали меры к сокрытию доказательств.

В отношении Федяева продлён срок содержания под стражей до 14 июня, — сообщили в суде.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла на глубине 250 метров. На момент взрыва метана 25 ноября и последовавшего затем задымления под землёй находились 285 человек. Большую часть людей удалось вывести. В результате ЧП погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей.

Президент России Владимир Путин заявил, что злоупотребление мужеством шахтёров недопустимо, их жизни и здоровье должны быть защищены. Он потребовал жёстко наказывать тех, кто пренебрегает безопасностью горняков и подвергает их напрасному риску. Также он сообщил о необходимости изменить структуру оплаты труда шахтёров, исключив выплаты, зависящие от выработки, из условно-постоянной составляющей.

Сами шахтёры скептически оценили предложение президента. Если повышение и будет, то ненадолго, отметили они.