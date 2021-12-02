Путин: жизнь и здоровье шахтёров должны быть защищены

Злоупотребление мужеством шахтёров недопустимо. Их жизни и здоровье должны быть защищены. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе совещания по ситуации на шахтах Кузбасса, где произошёл взрыв, передаёт телеканал "Россия 24".

Шахтёрский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены, — отметил глава государства.

Взрыв метана и последующее задымление произошли на шахте «Листвяжная» 25 ноября. На момент происшествия под землёй были 285 горняков. В результате погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП. Количество пострадавших, по последним данным, составляет 99 человек. По факту происшествия ведётся расследование, возбуждены уголовные дела.

Позже выяснилось, что шахтёры не раз жаловались на опасную концентрацию метана в шахте, но их заставляли продолжать работу. Сотни нарушений после происшествия на «Листвяжной» были выявлены и на других шахтах региона.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал от правительства России и местных властей продолжать держать на контроле ситуацию на шахте. Он подчеркнул, что необходимо внимательно отнестись к семье каждого погибшего и пострадавшим, разбираться детально, а не руководствоваться бумажными инструкциями.