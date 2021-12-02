Путин призвал решить проблему безопасности после ЧП на шахте «Листвяжная»

Президент России Владимир Путин заявил, что после ЧП на шахте «Листвяжная», в ходе которого погибли более 50 человек, в угольной отрасли потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического характера. По его словам, руководство области уже дало поручение проверить все шахты региона, сообщил глава государства в ходе совещания по ситуации на угольных шахтах Кузбасса. Его слова приводит РИА Новости.

Президент отметил , что по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности. Теперь необходимо проанализировать противопожарное состояние всех шахт региона, в том числе наличие и исправность датчиков, показывающих уровень метана в воздухе. Также необходимо следить за соблюдением правил техники безопасности, надлежащим состоянием оборудования и индивидуальных средств спасения.

С тех, кто в погоне за прибылью, по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жёстко, — подчеркнул Путин.

Он также потребовал и дальше держать на контроле ситуацию на шахте. Президент подчеркнул необходимость детально разобраться в каждом случае с семьями погибших и пострадавших при ЧП, а не руководствоваться бумажными инструкциями.

Прошу правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, родным и близким погибших и пострадавших, — сказал президент.

В свою очередь губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв доложил, что в больницах после ЧП остаются 16 человек, один — в состоянии средней тяжести. Он уточнил, что большая часть пострадавших будут выписаны на следующий день, серьёзных проблем со здоровьем они не испытывают.

Взрыв метана и последующее задымление произошли на шахте 25 ноября. На момент происшествия под землёй были 285 горняков. В результате погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП. Количество пострадавших, по последним данным, составляет 99 человек. По факту происшествия ведётся расследование, возбуждены уголовные дела.

Позже выяснилось, что шахтёры не раз жаловались на опасную концентрацию метана в шахте, но их заставляли продолжать работу. Кроме того, один из горняков рассказал, что они не могли просто так отказаться от работы из-за хорошей зарплаты и наличия у всех кредитов. Сотни нарушений после происшествия на «Листвяжной» были выявлены и на других шахтах региона.