Шахтёр «Листвяжной» объяснил, почему горняки молчали о нарушениях

Шахтёры «Листвяжной» закрывали глаза на постоянные нарушения техники безопасности, так как у них хорошая зарплата и «не надо далеко ездить», заявил работавший в шахте Николай Алимов. Помимо этого, горняки не могут просто так отказаться от работы, потому что у всех есть кредитные обязательства, пишет Lenta.ru.

Работать страшно, но зарплата хорошая и не надо далеко ездить. Получили наряд, переоделись и поехали. Не так просто поменять работу, не потеряв в размере оклада. Податься-то некуда. Всех посадили в кредитную кабалу, каждый боится за свое место и лишний раз ничего не скажет, — высказался Алимов.

Он уточнил, что профсоюзы сейчас не так активны, как раньше, особенно учитывая тот факт, что недовольного рабочего могут «скрутить» даже за одиночный пикет с плакатом. По его мнению, профсоюзы предпочитают не вмешиваться в ситуацию, просто получая свой процент.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Также стало известно, что количество пострадавших в результате взрыва метановоздушной смеси на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76 человек. Из них 64 госпитализированы, четверо находятся в тяжёлом состоянии. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что родственникам погибших будет оказана помощь по трудоустройству, обучению детей, будут решены жилищные вопросы и все проблемы, с которыми столкнулись люди в этот сложный период.

Ранее Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года директора шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Махракова по делу о ЧП. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.