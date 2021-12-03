«Будут получать копейки»: шахтёры о своих зарплатах после слов Путина

Зарплату шахтёрам на «Листвяжной» в Кемеровской области всё равно не поднимут. Если повышение и будет, то ненадолго, рассказали горняки изданию Сиб.фм. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо изменить структуру оплаты труда шахтёров, исключив выплаты, зависящие от выработки, из условно-постоянной составляющей.

Скорее всего, Путину скажут, что зарплату подняли, а мы будем получать, как и получали. А если всё-таки и поднимут, то ненадолго. А как шумиха утихнет, то снова работяги будут получать копейки, — рассказал шахтёр Александр Ильчук.

Денис Тимохин, уволенный с «Листвяжной» из-травмы. заявил, что ничего не изменится. По его словам, громкие заявления и проверки происходят после каждой трагедии, но затем шахта возвращается к привычному режиму работы. Шахтёр рассказал, что самая низкая зарплата у горняков — 20–25 тысяч рублей, сам он получал около 40 тысяч.

Если лава была, мы делали план и я отрабатывал лишние смены — выходило 105 тысяч, это самая большая зарплата у рабочих, — сообщил Тимохин.

Ранее Путин заявил, что злоупотребление мужеством шахтёров недопустимо, их жизни и здоровье должны быть защищены. Он потребовал жёстко наказывать тех, кто пренебрегает безопасностью горняков и подвергает их напрасному риску.

25 ноября на шахте «Листвяжная» взорвался метан и произошло задымление. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП. Количество пострадавших, по последним данным, составляет 99 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.