Кем устроиться на работу в Москве без опыта: вакансии и зарплаты Кто востребован сегодня на рынке труда, какие есть вакансии для начинающих и что за зарплаты предлагают таким кандидатам

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Российским компаниям критически не хватает работников. К соответствующим выводам пришел Центральный банк РФ. Кадровый дефицит за прошлый квартал оказался рекордным с 1998 года — именно тогда ЦБ начал вести наблюдения. Это создает выгодные условия для кандидатов без опыта, которых обычно работодатели с распростертыми объятиями не ждут. Кто востребован сегодня на рынке труда, кем можно устроиться на работу без опыта, какие есть вакансии и что за зарплаты предлагают таким кандидатам — в материале NEWS.ru.

Правда ли, что работников не хватает

Проведенные результаты опроса производственных предприятий, опубликованные ранее Лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара, продемонстрировали рекордный кадровый голод в промышленности.

По оценкам авторов исследования, этот дефицит был вызван в том числе оттоком кадров в результате как мобилизации, так и отъезда из страны тех, кто хотел её избежать, в сентябре прошлого года. Самый большой дефицит кадров был зафиксирован на предприятиях легкой промышленности (-70%), в машиностроении (-35%) и на пищевых производствах (-25%).

Директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов заявил NEWS.ru, что в условиях новой реальности на рынке труда действительно сложился дефицит рабочей силы.

«Не только в Москве, но и в регионах отмечается исторический минимум безработицы. Частичная мобилизация 2022 года, эмиграция айтишников и других интеллектуалов, отъезд гастарбайтеров существенно дополнили и так складывавшийся недостаток трудовых ресурсов, вызванный, прежде всего, демографической ситуацией — входом в трудовой возраст крайне малочисленного поколения россиян. Поэтому на многих предприятиях будут рады новым кадрам», — пояснил Климанов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кем можно устроиться в Москве без опыта, какие зарплаты

По оценкам Климанова, это в полной мере касается и Москвы, которая остается крупнейшим рынком труда в стране с отличающимися от большинства других регионов заработными платами. Климанов отметил, что в российской столице продолжается активное строительство, функционируют предприятия и в промышленности, и в сфере услуг.

«Однако рассчитывать, как ранее, на завышенные трудовые выплаты не следует. Высококвалифицированные кадры нередко не разрывают свои отношения с работодателями, а остаются на дистанционной работе, чего просто не было ранее, до недавней пандемии коронавируса. Дефицит же касается в первую очередь низкооплачиваемых специалистов, например, в строительстве или торговле, куда молодое поколение соотечественников идет неохотно», — сказал экономист.

Он также отметил, что одним из определяющих факторов при выборе места работы для мужчин стал вопрос «брони»: кандидаты предпочитают предоставляющие ее компании.

Фото: Shutterstock

Управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель рассказал NEWS.ru, что сегодня фиксируется высокий спрос на кандидатов без опыта работы в совершенно разных областях.

«В Москве в марте 2023 года количество предложений от работодателей выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средние зарплаты в столице за год выросли для соискателей без стажа на 6% и достигли уровня 58 000 рублей. Показатели в Москве не намного отличаются от динамики по стране — в России за аналогичный период количество предложений от работодателей на платформе выросло в 1,5 раза, а средние зарплаты увеличились на 15%. Это объясняется тем, что рынок труда сегодня в руках соискателя», — пояснил Кумпель.

По данным «Авито Работа», в пятерку популярных вакансий для кандидатов без опыта вошли курьеры (10%), водители (8%), кассиры (7%), таксисты (6%) и продавцы-консультанты (5% от общего объема вакансий на платформе).

«Пандемия внесла свои коррективы и приучила россиян к новому образу жизни. Поэтому доставка товаров на дом — тренд, который еще будет популярен долгие годы», — признал Кумпель.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где больше всего вакансий для работников без опыта

По данным сервиса «Зарплата.ру», наибольшее количество вакансий, где не требуется опыт, в розничной торговле, сфере общественного питания, а также логистики. В пресс-службе сервиса подтвердили NEWS.ru, что по-прежнему пользуются высоким спросом курьеры, продавцы, администраторы торговых залов, упаковщики, разнорабочие, операторы контактных центров, кладовщики, а также начинающие менеджеры по продажам, которых готовы обучать работодатели. Наибольший прирост вакансий относительно прошлого года показали курьеры (+96%), упаковщики (+82%) и кладовщики (+28%).

Рост спроса в ретейле и логистике специалисты объясняют высокой ротацией кадров из-за конкуренции работодателей, работникам предлагаются более гибкие условия, привлекательные зарплатные предложения. Рост зарплат свидетельствует о том, что спрос на этих сотрудников достаточно высокий. Относительно прошлого года фиксируется увеличение медианной зарплаты у упаковщиков (+28%), у разнорабочих (+28%), у кладовщиков (+27%), у курьеров (+25%), у продавцов (+11%).

Кроме того, данные «Авито Работы» подтверждают, что работодатели активно нанимают иностранцев. Так, в первом квартале текущего года количество вакансий для иностранных граждан выросло в Москве на 36% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, а активность соискателей увеличилась на 22%. Это связано с трендом на расширение границ найма: работодатели в первую очередь делают ставку на навыки и опыт специалиста.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие зарплаты у работников без опыта в Москве

В Москве, по информации «Зарплата.ру», зарплатная вилка для продавцов без опыта варьируется от 15 тыс. до 150 тыс. рублей, для курьеров — от 40 тыс. до 155 тыс. рублей, для разнорабочих — от 60 тыс. до 180 тыс. рублей, для кладовщиков — от 35 тыс. до 165 тыс. рублей, для администраторов торгового зала — от 15 тыс. до 85 тыс. рублей, для операторов контактного центра — от 20 тыс. до 110 тыс. рублей.

При этом большинство предложений предполагает ненормированный график работы: как правило, это не восьмичасовой рабочий день и не пятидневка. Работа, где можно получить заработок выше среднего, предполагает тяжелый труд, а также длительные рабочие смены, в том числе ночные и в выходные дни.

Если говорить о складских работниках, то крупные федеральные компании, по данным «Зарплата.ру», всё чаще рассматривают сотрудников из других регионов, также есть предложения для вахтового метода работы — преимущественно для кладовщиков, фасовщиков, упаковщиков, разнорабочих.

Кроме того, в последний год набирает популярность работа с маркетплейсами. При этом большинство предложений предполагают удаленный режим работы. Работодатели ищут менеджеров по работе с маркетплейсами, готовых создавать и оформлять карточки товаров, формировать поставки, следить за остатками товаров, продвигать товары и работать с рекламным кабинетом. Будущих сотрудников готовы обучать. В Москве зарплатные предложения для специалистов без опыта колеблются от 50 000 до 100 000 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куда легче устроиться без высшего образования? А с ним?

Как сообщили NEWS.ru в рекрутинговом сервисе SuperJob, наиболее востребованные позиции в Москве без опыта работы с высшим образованием (в порядке убывания количества вакансий):

Менеджер по продажам / по работе с клиентами

Инженер в строительстве и производстве

Учитель/преподаватель

Бухгалтер

Рекрутер / менеджер по персоналу / инспектор отдела кадров.

При этом наиболее востребованные позиции в Москве без опыта работы без высшего образования (также в порядке убывания количества вакансий):

Продавец-консультант / кассир

Складские рабочие (грузчики, комплектовщики, кладовщики, сборщики и прочие)

Квалифицированные рабочие в строительстве и производстве

Водители

Повара/пекари.

Таким образом, эксперты констатируют, что сегодняшняя ситуация на рынке труда позволяет найти оплачиваемую работу как тем, кто не имеет ни опыта, ни высшего образования, так и обладателям различных компетенций и вузовских дипломов. Как ни странно, разница в зарплате у этих двух категорий работников оказывается ощутимой далеко не всегда.