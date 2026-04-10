10 апреля 2026 в 09:50

Картошку не жарю и не варю: готовлю «Картофель карбонара» — французские запеканки отдыхают

Сначала кажется, что это просто еще один вариант картошки в духовке, но результат удивляет с первой вилки. «Картофель карбонара» — нежная, сливочная, с ароматом бекона и чеснока запеканка, которая быстро становится любимой.

По вкусу напоминает знаменитую карбонару: здесь есть бекон, сыр, чеснок и сливки, только вместо пасты — тонко нарезанный картофель, который получается мягким и пропитанным соусом.

Ингредиенты

Картофель (сырой, тонко нарезанный) — 500 г, бекон сырокопченый — 100 г, чеснок — 3 зубчика, сливки — 100 мл, соль по вкусу, специи для картофеля.

Приготовление

Картофель нарежьте тонкими ломтиками, добавьте нарезанный бекон и измельченный чеснок, влейте сливки, посолите и перемешайте.

Выложите все в форму, сверху посыпьте тертым сыром, накройте фольгой и отправьте в духовку при 180° примерно на 40 минут.

За 10 минут до готовности снимите фольгу, чтобы появилась аппетитная румяная корочка. Получается сытно, ароматно и очень вкусно.

Ранее мы делились рецептом овощей и взбитых помидоров. Кладем в рукав для запекания — и через 30 минут ароматный гарнир к мясу готов.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
