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06 июля 2025 в 23:05

Картошка с лисичками и беконом: лесной аромат на вашей сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареная картошка с лисичками и беконом — это восхитительное сочетание хрустящей картошки с золотистой корочкой, ароматных лесных грибов и пикантной солоноватости бекона.

Нарежьте 300 г бекона ломтиками и обжарьте на сухой сковороде до хрустящего состояния, затем выложите на бумажное полотенце. В оставшемся жире обжарьте 500 г очищенных и нарезанных кубиками молодых картофелин до полуготовности. Добавьте 300 г промытых лисичек (крупные разрежьте пополам) и 1 нарезанную луковицу.

Жарьте на среднем огне 10–12 минут, пока грибы не подрумянятся, а картошка не станет золотистой. Верните бекон на сковороду, добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, соль, перец и щепотку тимьяна, перемешайте и готовьте еще 2 минуты.

Во время приготовления лесной аромат раскроется на вашей сковороде. Блюдо получается с потрясающим контрастом текстур: хрустящая картошка, нежные грибы и аппетитные кусочки бекона.

Ранее стало известно, как приготовить подливу из хрустящих баклажанов в кисло-сладком соусе.

картошка
лисички
грибы
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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