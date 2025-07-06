Вы не поверите, как просто приготовить мясо с картошкой в одной сковороде

Вы не поверите, как просто приготовить мясо с картошкой в одной сковороде

Вы не поверите, как просто можно приготовить мясо с картошкой в одной сковороде. По этому рецепту за полчаса у вас на столе будет сытное и ароматное блюдо, где нежная свинина с картошкой сочетаются в томатном соусе.

Для приготовления нарежьте 500 г свинины кубиками и обжарьте на разогретой сковороде до румяной корочки. Добавьте 1 нарезанную луковицу и 2 измельченных зубчика чеснока, обжарьте до мягкости. Затем положите 4 нарезанные кубиками картофелины, посолите, поперчите и влейте 2 ст. л. томатной пасты, разведенной в 200 мл воды.

Тушите под крышкой на среднем огне 20 минут, пока картошка не станет мягкой. В конце добавьте лавровый лист и зелень по вкусу.

Блюдо получается невероятно сочным: свинина пропитывается томатным ароматом, а картошка становится нежной и насыщенной. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью, — это идеальный вариант для сытного семейного ужина, который готовится быстро и просто!

Ранее стало известно, как приготовить обалденную грудинку в духовке.