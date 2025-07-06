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06 июля 2025 в 13:45

Вы не поверите, как просто приготовить мясо с картошкой в одной сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы не поверите, как просто можно приготовить мясо с картошкой в одной сковороде. По этому рецепту за полчаса у вас на столе будет сытное и ароматное блюдо, где нежная свинина с картошкой сочетаются в томатном соусе.

Для приготовления нарежьте 500 г свинины кубиками и обжарьте на разогретой сковороде до румяной корочки. Добавьте 1 нарезанную луковицу и 2 измельченных зубчика чеснока, обжарьте до мягкости. Затем положите 4 нарезанные кубиками картофелины, посолите, поперчите и влейте 2 ст. л. томатной пасты, разведенной в 200 мл воды.

Тушите под крышкой на среднем огне 20 минут, пока картошка не станет мягкой. В конце добавьте лавровый лист и зелень по вкусу.

Блюдо получается невероятно сочным: свинина пропитывается томатным ароматом, а картошка становится нежной и насыщенной. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью, — это идеальный вариант для сытного семейного ужина, который готовится быстро и просто!

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мясо
картошка
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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